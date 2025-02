Quotidiano.net - Salvini bacchetta il Ppe: "Scelga tra Soros e Musk"

Lo slogan, ufficialmente, è “Make Europe Great Again“, rendere di nuovo grande l’Europa, come il Maga di Trump e, che di questa kermesse sono chiaramente numi tutelari. A Madrid, al summit delle destre sovraniste europee riunite sotto le insegne dei Patrioti, le parole d’ordine trumpiane hanno preso il sopravvento. A dirlo, fin troppo esplicitamente, è Matteo: "Meno Europa, più libertà". Non basta. La richiesta di un’Europa diversa passa per un appello "agli amici del Ppe". Ai Patrioti non va proprio giù che i Popolari continuino a governare la Ue insieme con i Socialisti, e dunquesi fa interprete di questo fastidio: "Dovete finalmente scegliere tra un passato disastroso e un futuro di cambiamento, tra il passato die il futuro di Elon. Noi abbiamo scelto".