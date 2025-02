Oasport.it - Salto con gli sci, vittoria a sorpresa della Germania nella prova a squadre miste di Lake Placid

Leggi su Oasport.it

Il quartetto tedesco composto nell’ordine da Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag e Andreas Wellinger ha vinto un po’ alasul trampolino grande HS128 di, che sta ospitando in questo fine settimana la tredicesima tappa stagionaleCoppa del Mondo maschile 2024-2025 dicon gli sci.Unaa trazione femminile è stata portata al successo principalmente dal tandem Reisch-Freitag, le quali erano salite sul podio poche ore prima in occasionegara individuale, tuttavia anche gli uomini hanno avuto il merito di tenere alta l’asticella trovando dei salti abbastanza solidi (soprattutto l’ultimo di Wellinger) e battendo dei Paesi sulla carta più attrezzati in questo contesto.Al termine delle otto rotazioni (due salti per ciascun atleta) il team teutonico si è imposto con un vantaggio in doppia cifra, rifilando ben 12.