Sbircialanotizia.it - Sabrina Salerno racconta il suo tumore al seno a Verissimo: “Mio figlio è stato la mia forza”

Leggi su Sbircialanotizia.it

La cantante si commuove: "La cicatrice non è tanto fisica quanto psicologica"ospite oggi, domenica 9 febbraio,il dramma della sua malattia, unal. "Mioè stata la mia" dice la cantante commuovendosi in diretta. "La cicatrice non è tanto fisica quanto psicologica. Luca (il, ndr.) si .L'articoloil suoal: “Miola mia” èpubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.