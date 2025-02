Ilgiorno.it - Rutkiewicz, la migliore: "Scontò il maschilismo"

Leggi su Ilgiorno.it

"Sono certa che se a non centrare l’impresa fossero stati degli uomini, nessuno si sarebbe mai permesso di commentare in modo tanto becero". Il riferimento è alla spedizione in rosa - quattro alpiniste italiane, quattro pakistane - organizzata dal Cai in occasione del 70° della conquista del K2 e nessuno potrebbe dare torto a Marusca Piatta, consigliere del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Cai, intervenuta al termine della proiezione de “L’ultima spedizione“ di Eliza Kubarska, proposta in contemporanea all’uscita italiana quale primo appuntamento della tradizionale rassegna “La sfinge alpina“ organizzata dal Cai di Sondrio e dalla Fondazione Luigi Bombardieri al cinema Excelsior. Sebbene le alpiniste siano sempre più numerose, una certa frangia di colleghi seguitano a considerarle inferiori e di fronte a imprese di livello l’atteggiamento rimane tiepido.