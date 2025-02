Ilgiorno.it - Ruba alcolici al super. Fugge in bus: bloccato

Era già salito su un pullman con la refurtiva quando il mezzo è stato, ancora con i passeggeri a bordo e il ladro è stato arrestato. Mercoledì alle 16.18 un equipaggio della Questura è stato inviato in via Buonarroti almercato ALDI in quanto era stato segnalato un furto commesso da un cittadino extracomunitario. I poliziotti non appena giunti sul posto, notavano che un uomo corrispondente alle descrizioni fornite era inseguito e giunto alla pensilina in via Borgazzi saliva a bordo di un autobus di linea fermo allo stallo. I poliziotti allora fermavano l’autobus e bloccavano definitivamente l’uomo, un cittadino marocchino di 52 anni, gravato da numerosi precedenti per rapina e furto. All’interno dello zaino, gli agenti trovavano diverse bottiglie didel valore di circa 45 euro che l’uomo aveva sottratto all’esercizio commerciale.