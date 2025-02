Quifinanza.it - Rottamazione quinquies di Salvini, cartelle in 10 anni e 120 rate ma servono risorse

Matteorilancia la proposta di una nuovadelleesattoriali. Il piano, così presentatom consentirebbe ai contribuenti di sanare i debiti con il Fisco in 120uguali, spalmate su 10, senza sanzioni né interessi. L’obiettivo, secondo il leader della Lega, è “dare respiro a milioni di italiani in difficoltà”, permettendo loro di regolarizzare la propria posizione fiscale senza eccessivi oneri.Questa sarebbe la quinta definizione agevolata dellee includerebbe anche quelle fino al 31 dicembre 2023, superando il limite attuale del 30 giugno 2022. La proposta, già presentata dalla Lega nella legge di Bilancio e nel Milleproroghe senza successo, ora torna a essere discussa. Il nodo principale resta la copertura economica: il ministero dell’Economia non esclude la possibilità di discuterne, ma invita alla prudenza, visto l’impatto che potrebbe avere sui conti pubblici.