Rottamazione cartelle Fratelli d’Italia apre alla proposta di Salvini | Ma c’è problema risorse

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, all’Adnkronos spiega: “Se si trovano leva bene. Coperta corta, valuteremo con la Ragioneria dello Stato”conferma le aperturedi Matteosulla pace fiscale, a condizione che vengano trovate le coperture economiche. “Se si trovano le, d’accordo col ministro Giorgetti, va bene. “C’è solo undi”, spiega all’Adnkronos, il viceministro dell’Economia ed esponente di Fdi, Maurizio Leo, (nella foto d’apertura) commentando l’idea di, che ha ipotizzato unadi tutte leesattoriali: “120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà”, questa, in sintesi, ladel vicepremier leghista.