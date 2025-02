Laprimapagina.it - Rosario Previtera: un ambasciatore del Bergamotto di Reggio Calabria

è un agronomo e divulgatore scientifico, riconosciuto per il suo impegno nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della. La sua carriera è caratterizzata da una forte passione per la nutraceutica, i superfood e gli alimenti funzionali, ambiti nei quali ha maturato una profonda esperienza.Un professionista stimato nel settore agroalimentareCon un solido background nel settore agricolo,ha collaborato con istituzioni come il Dipartimento Agricoltura della Provincia die della Regione, contribuendo allo sviluppo di progetti innovativi per il territorio. La sua attività si è concentrata negli ultimi mesi sulla tutela e promozione deldi, agrume unico al mondo e simbolo della biodiversità locale.