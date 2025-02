Romadailynews.it - Roma: sorpresi a spacciare a Trastevere, 2 arresti, uno e’ minorenne

Sono statiquesta notte mentre spacciavano droga a Ponte Sisto, in zona. Per questo, due persone, di cui un, sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri, in due diverse occasioni.Nel primo caso, un ragazzo di 17 anni e’ stato sorpreso nell’atto di vendere hashish a un giovane. Nel secondo caso, invece, un 36enne di origine marocchina e’ stato fermato mentre cedeva droga a un residenteno. Ile’ stato affidato al centro di giustizia minorile diVirginia Agnelli.Il 36enne, invece, e’ stato accompagnato in caserma in attesa dell’udienza di convalida.Agenzia Nova