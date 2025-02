Romadailynews.it - Roma: incendio nel parco di Villa Gordiani, in fiamme struttura contenente giochi per bambini

Une’ divampato questa notte all’interno deldi, in via Prenestina a. E’ successo poco dopo le 23, quando lehanno avvolto unain legno che contenevaper. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori il rogo era ormai generalizzato e aveva coinvolto anche l’area esterna dove erano posizionate ulteriori strutture ricreative. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.Agenzia Nova