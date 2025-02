Rompipallone.it - Roma, Ghisolfi non molla: “Ci riproveremo in estate” e per il 2027…

Leggi su Rompipallone.it

Florentnonl’obiettivo di mercato: “Ciin”, poi fa sognare i tifosi dellain vista del 2027.Scesa in campo alle 12:30 nel lunch match della 24esima di Serie A contro il Venezia, per la– reduce dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro il Milan – è tempo di rifocalizzarsi sul campionato. I giallorossi non sono stati finora protagonisti di una stagione brillante, anzi.Per raddrizzare il tiro, Florent– direttore sportivo della Lupa – è intervenuto sul mercato durante l’ultima finestra invernale senza riuscire, però, a (ri)portare a casa un figliol prodigo: Davide Frattesi. Proprio in merito al centrocampista dell’Inter, il dirigente è intervenuto tramite le colonne del Corriere della Sera.Frattesi-racconta ciò che è successo a gennaio e avverte l’Inter in vista dell’Di seguito le parole di Florentsu Davide Frattesi nell’intervista rilasciata all’edizione odierna del Corriere della Sera.