Roma, Cristante ammonito: salterà la sfida con il Parma. Il calciomercato incalza

La partita tra Venezia esi è conclusa con il risultato di 0-1, con i giallorossi che, finalmente hanno finito di digiunare fuori casa. Con questa vittoria, infatti, i giocatori di Claudio Ranieri sono riusciti a portare a casa il risultato fuori dall’Olimpico per la seconda volta consecutiva. La prestazione positiva, anche secondo il commento del tecnico giallorosso ha fatto in modo che lariuscisse a mantenere un certo distacco anche dall’Udinese. Dybala e compagni hanno sicuramente convinto, ma il più grande punto interrogativo, non solo nel match, ma anche del periodo, è Bryan. Il giocatore infatti, è tornato in campo per questo match, anche per sopperire all’assenza di Kone. Il giallo preso al 61? però porterà il calciatore a saltare la partita contro ilnella prossima giornata di campionato, ovviamente per squalifica.