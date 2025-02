Romadailynews.it - Roma: agenti regalano dolci e libri a bambini in struttura accoglienza per mamme in difficolta’

Una missione speciale per la Polizia di Stato di. L’obiettivo: regalare un giorno di festa, di sorrisi e tanto affetto aiospitati presso ladi“Casa di Cristian” in zona Tuscolano.Glidel commissariato Appio Nuovo della polizia di Stato, insieme ai poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fatto visita agli ospiti e ai volontari delladella Caritas nata nel 2001 con il compito di accoglierecontrovati in strada nelle ore notturne dai volontari del Servizio itinerante, al fine di offrire loro un aiuto in un momento di fortee la speranza di un futuro migliore.Ai piu’ piccoli sono stati regalati tanti dolcetti e peluches offerti da Nestle’, mentre ai grandi e’ stato donato il libro di Geronimo Stilton “sulle tracce dell’Hacker” frutto della collaborazione tra la fondazione Stilton, la polizia di Stato e Google, volto a educare i ragazzi e a evitare che possano divenire vittime dei rischi ai quali sono esposti tutti i giorni navigando in rete.