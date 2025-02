Sololaroma.it - Roma a Venezia, tocca ai nuovi acquisti: nella laguna con orgoglio e dignità

Leggi su Sololaroma.it

Incassata la dolorosa eliminazione per mano del Milan, non c’è tempo per piangersi addosso, in due settimane che sono cruciali per il proseguo della stagione della. Dopo il programma del sabato, chiusosi con l’1-1 tra Torino e Genoa, capitolini anel lunch match della domenica, una partita che sa letteralmente di ultima spiaggia Europa per la formazione di Ranieri. La classifica parla chiaro, con i giallorossi al 9° posto con appena 31 punti conquistati in 23 giornate e distacchi importanti dalle contendenti ai posti europei.Un risultato nullo o parziale al Penzo risulterebbe una resa totale, e a quel punto rimarrebbe veramente soltanto l’Europa League, con il doppio confronto il Porto nel play-off da affrontare nei prossimi due giovedì. Non il migliore degli scenari, visto che in Coppa Italia laha dimostrato di avere qualche problema a gestire la pressione del dentro-fuori, e dovesse sfumare anche quell’obiettivo la stagione giallorossa sarebbe di fatto terminata a febbraio.