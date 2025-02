Romadailynews.it - Roma: 26enne aggredito a Selcetta, indagini in corso

Un uomo di 26 anni e’ rimasto ferito dopo essere statoin localita’, vicino a Trigoria, a. E’ successo ieri sera, quando alcune persone hanno segnalato al 112 una lite animata tra 3 persone in via Pier Carlo Boggia, riferendo che uno dei tre era finito a terra, per poi riuscire a divincolarsi e a fuggire in una via adiacente.Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pomezia, che hanno rintracciato una delle persone coinvolte, nascosta in un negozio poco distante. L’uomo, undi origine egiziana, ha riferito ai militari di essere statopoco prima da piu’ persone mentre stava aprendo il negozio di kebab.L’uomo e’ stato quindi trasportato dagli operatori sanitari al Campus biomedico per le lesioni riportate. Attualmente non risulta in pericolo di vita.