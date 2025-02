Vicenzatoday.it - Rogo in due appartamenti mansardati, le fiamme coinvolgono il tetto

Poco prima delle 11:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vittore Carpaccio a Bassano del Grappa per l’incendio di duedi un condominio e ilventilato. Nessuna persona è rimasta ferita.Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento.