Robert Eggers annuncia che il suo prossimo film sarà la cosa più oscura che ha fatto

Fresco del trionfo al botteghino di Nosferatu, il visionario registanon si prende una pausa dal perseguitare i nostri incubi collettivi. Durante una recente sessione di domande e risposte alla serie “Conjuring ‘Nosferatu’:Presents“, l’acclamato regista ha messo i brividi al pubblico con un’allettante anticipazione della sua prossima impresa. Il progetto, intitolato Werwulf, promette di spingere i confini dell’horror ancora più in là delle sue opere precedenti. Questoracconto sui lupi mannari, la cui uscita è prevista per Natale 2026 tramite Focus Features, riuniscecon il co-sceneggiatore di The Northman Sjón in quella che potrebbe essere l’impresa più ambiziosa del regista.“È unmedievale sui lupi mannari”, ha detto. “È anche lapiùche abbia mai scritto”.