Lanazione.it - Ritardi nei pagamenti delle rette. Pane e olio nelle mense scolastiche ai figli dei genitori morosi

Leggi su Lanazione.it

Montevarchi (Arezzo), 9 febbraio 2025 –a mensa per i bimbi con”. Accade dal 2017 a Montevarchi, da quando cioè è entrato in vigore il regolamento del Comune che prevede il saldo del servizio di refezione scolastica con una carta prepagata e dispone la sospensione del pasto aidi chi ritarda iper più di un mese, dopo una serie di avvisi via mail o sms inviati alle famiglie inadempienti. Un metodo ormai consolidato, che ha suscitato nel tempo più di una polemica approdando anche sulla ribalta dei media nazionali, e che negli ultimi giorni è stato riproposto in qualche scuola del territorio, suscitando la levata di scudi di alcuni residenti. A raccogliere le loro rimostranze per una pratica definita in una nota “indegna”, ovvero somministrare fettunta “facendola passare per un pasto sostitutivo”, è stato il Partito Democratico cittadino.