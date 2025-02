Internews24.com - Risultati Serie A, la Lazio travolge il Monza, il Cagliari supera il Parma. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

di RedazioneA, nei match della domenica pomeriggio vincono siache: lanel 24° turno di campionatoSono terminati i match delle 15:00, per i brianzoli è sempre più ‘profondo rosso’, non riescono a schiodarsi dall’ultimo posto ine si fa sempre più presente lo spettro della retrocessione. All’Olimpico i biancocelesti asfaltano la squadra di Bocchetti 5-1; ainvece i sardino gli emiliani 2-1 e succede tutto nel secondo tempo. Vogliacco regala il vantaggio alla squadra di Nicola grazie ad un autogol che al 57? sblocca il match, archivia la pratica Coman che al 70? mette la firma sul 2-0; in mezzo il gol di Leoni che prova a rimettere in corsa il. Ecco il nuovo volto dellanel campionato italiano.