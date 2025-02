Juventusnews24.com - Risultati Serie A: la Lazio travolge il Monza all’Olimpico, vittoria preziosa del Cagliari col Parma

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24A: laildelcol. Cosa è successo in questa domenica pomeriggioÈ un pomeriggio intensissimo quello che si è appena chiuso per quanto riguarda il campionato diA, in una ventiquattresima giornata aperta dal successo della Juve sul campo del Como.Laha battuto il5-1grazie alle reti di Dele-Bashiru, Castellanos e Marusic e alla doppietta di Pedro. Nell’altro match ilsupera il2-1 con gol di Coman e Vogliacco.Leggi su Juventusnews24.com