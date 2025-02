Strumentipolitici.it - Risollevare le economie nazionali non è prioritario, militarizzare il continente sì: il chiodo fisso di certi euroburocrati

e politici di alcuni Stati europei vorrebbero che la priorità fosse data al riarmo. Accade a Bruxelles e inPaesi tradizionalmente noti per l’attenzione al welfare, come la Germania. Oggi i loro slogan stanno diventando simili al vecchio e tragicomico armiamoci e partite!La minaccia russa come giustificazioneLa militarizzazione dell’Europa comincia ad est. L’argomento principe dei fautori del riarmo è la minaccia rappresentata dalla Russia. Occorre una motivazione piuttosto forte per destinare centinaia di miliardi all’industria della difesa invece che a sanità, istruzione e pensioni. Mosca viene incolpata perché costituirebbe un nemico pericoloso e pronto a invaderci. Poco importa se non avanzi pretese territoriali né lanci minacce concrete ai Paesi europei, perché i media costruiscono il nemico a uso e consumo dei richiedenti.