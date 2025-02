Notizie.com - Risarciti per un milione di euro dopo la morte in famiglia, ma sono passati 14 anni

statiper undiladi uno dei loro familiari che aveva perso la vita per un’infezione, maben 14per undilain, ma14(Notizie.com)L’episodio non è sfuggito all’attenzione dei media perché ha di certo del clamoroso. Era il 2011 quando Anna Maria Amati, una donna 61enne pugliese, morì in seguito a una brutta infezioneessersi recata in Emilia Romagna, dove vivevano i figli, per farsi curare. Ora il tribunale civile di Reggio ha disposto un risarcimento record da une 125milaper “danno parentale” e per le sofferenze patite dalla donna, maben 14.A pagare l’indennizzo sarà Villa Verde, la casa di cura dove la donna si era sottoposta all’intervento di protesi al ginocchio che era stato definito di semplice routine.