Sport.quotidiano.net - Riprendere il sogno C. La Samb sbarca a Riano

Leggi su Sport.quotidiano.net

a volare verso la Serie C. E’ questo l’obiettivo dellaper la trasferta di. I rossoblù dopo il pareggio interno di domenica scorsa con il Fossombrone, voglionola loro marcia. I dieci punti di vantaggio sull’Aquila rappresentano un buon margine, ma guai ad abbassare la guardia. Palladini oltre che sul piano tecnico ha lavorato tanto in settimana sulla mente dei suoi ragazzi per renderli consapevoli del fatto che da questo pomeriggio e fino al 4 maggio non sono ammissibili cali di tensione. Gennari e compagni in questo senso hanno e stanno dimostrando grande maturità. Una nota di merito che conferma la solidità del gruppo creato e plasmato da Ottavio Palladini. Il tecnico rossoblù contro la Roma City dovrà fare a meno di capitan Eusepi che comunque è salito sul pullman che ha portato la squadra nel ritiro di Monterotondo.