Rinnovo McKennie ora la Juve punta a blindarlo Durata e ritocco all’ingaggio | in arrivo un prolungamento top I dettagli

di RedazionentusNews24, laadesso vuole blindare il giocatore americano.: le ultime novitàSecondo quanto riportato da Tuttosport, adesso in casasi pensa a blindare Westoncon ildi contratto. Unper l’americano fino all’estate del 2028 (o anche 2029), converso l’alto.In pochi mesi è tornato ad essere indispensabile in bianconero, anche per Thiago Motta. E adesso il club vuole ricompensarlo, ritoccando lo stipendio dagli attuali 2,8 fino a 3/3,5 milioni die uro. Tanto basta per legarsi ulteriormente a lui ancora a lungo.Leggi suntusnews24.com