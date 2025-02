Quotidiano.net - Rincari in arrivo per i consumatori italiani: l'allarme del Codacons sui contro-dazi UE

Una raffica disi abbatterà suise saranno introdottidall'Unione Europea come risposta alle misure protezionistiche degli Stati Uniti. Lo afferma il, che esprime grande preoccupazione per le ripercussioni di una possibile guerra commerciale tra Usa e Ue. "L'Italia importa ogni anno dagli Stati Uniti prodotti per unvalore di circa 25,2 miliardi di euro e se l'Ue, come emerso negli ultimi giorni, dovesse varare deiverso gli Usa, a pagare il conto sarebbero anche i- avverte il- Tralasciando il settore dell'industria, eventualiimposti dall'Europa sulle importazione dagli Usa provocherebbero aumenti dei prezzi al dettaglio per beni di largo consumo". Tra prodotti agricoli, alimentari e bevande l'Italia importa ogni anno quasi 1,4 miliardi di euro dalle aziende americane, valore simile (1,41 miliardi) per computer e prodotti elettronici - spiega il- 4,3 miliardi vale l'import di prodotti e preparati farmaceutici, mentre per apparecchiature elettriche e per la casa la spesa ammonta a mezzo miliardo di euro.