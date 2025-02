Calciomercato.it - Rigore e protesta choc, UFFICIALE: match sospeso

Leggi su Calciomercato.it

La decisione sta facendo letteralmente il giro del web: big coinvolta, ecco cosa sta succedendoNegli ultimi giorni non sono poche le vibranti polemiche arbitrali che stanno calamitando l’attenzione mediatica. Quanto successo nelle ultime ore, però, è destinato a far parlare di sé per diverso tempo.(LaPresse) – Calciomercato.itL’episodio in questione si è materializzato durante Galatasaray-Adana Demirspor, nel corso della ventitreesima giornata della Rendyol Super League. Dopo essere passati in vantaggio grazie altrasformato da Alvaro Morata al dodicesimo minuto di gioco, infatti, i giallorossi avevano guadagnato anche un secondo penalty per effetto di un contatto di gioco molto contestato su Dries Mertens. Vibranti le polemiche dell’Adana: a salire in cattedra sono stati soprattutto due calciatori della compagine turca, Semih Güler e Tayfun Aydo?an che, parlando con l’allenatore, hanno invitato i compagni a tornare negli spogliatoi in segno di