Romadailynews.it - Rifiuti: Meleo-Diaco-Artenoli (M5s), biodigestore via Prenestina a Roma va fermato

Ila via“va”. Lo dichiarano in una nota la capogruppo in Campidoglio del Movimento 5 stelle, Linda, il consigliere M5s e vicepresidente della commissione Ambiente diCapitale, Daniele, e la consigliera del M5s in MunicipioVI, Laura Arnetoli.“Nella nostra consiliatura M5s – aggiungono – lo abbiamo messo anche nero su bianco, dando parere negativo alla sua realizzazione. Ora invece la Regione Lazio si e’ espressa a favore: ma cosi’ va contro la volonta’ dei residenti diEst, che vogliono rispetto per le loro vite. Basta. Non e’ piu’ tollerabile essere considerati la ‘pattumiera di’, sono ben altre le necessita’ del territorio. Dopo il partecipatissimo incontro con i cittadini che abbiamo tenuto ieri pomeriggio, siamo pronti a continuare la battaglia contro l’ennesima vessazione ai danni di un territorio che ha gia’ dato tanto, troppo”, concludono