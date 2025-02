Sport.quotidiano.net - Rieti troppo forte, la Libertas si deve arrendere: al Palamacchia finisce 80-91

Livorno 9 febbraio 2025 – Seconda sconfitta consecutiva per laLivorno che davanti ai propri tifosi, dove aveva trovato due successi consecutivi nelle ultime uscite, perde 80-91 contro la Sebastianiin una partita senza storia. I laziali partonofin dalla palla a due e trovano canestri in ogni situazione, costringendo gli amaranto a rincorrere fin dall’inizio. I 13 punti di distacco a fine primo quarto rappresentano un ostacolo che nonostante gli sforzi i padroni di casa non riescono mai a ricucire. L’inizio di secondo parziale fa ben sperare con due triple di Filloy che riportano in singola cifra di svantaggio la, maricomincia a segnare e dopo venti minuti conduce 41-54. I ragazzi di Andreazza non lasciano mai scappare gli ospiti, non riuscendo però ad impensierire la banda di Rossi, che a dieci dalla fine conduceva 63-77.