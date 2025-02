Richard Gere contro Trump | E' un bullo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.00ha definito il presidente Usaun "" e un "teppista" durante la cerimonia dei premi Goya a Granada, in Spagna, denunciando la situazione degli Stati Uniti, "un posto molto buio". Il famoso attore 75enne ha anche avvertito che "l'autoritarismo" è in aumento "ovunque". "Negli Stati Uniti hanno eletto un. Ma non succede solo lì, succede ovunque", ha aggiunto, invitando le persone a essere attente, coraggiose e ad avere il coraggio di "alzarsi e dire la verità"