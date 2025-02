Ilrestodelcarlino.it - Ricci candidato in pectore: "Voto di svolta"

"Le elezioni nelle Marche non saranno semplici elezioni regionali, perché in un’Europa e in un’Italia che vanno verso destra, possono diventare un momento storico di ripartenza dei valori progressisti e democratici". Così l’europarlamentare Pd Matteoall’evento "Al lavoro per l’alternativa" organizzato ieri dai dem. Un discorso, quello di, che è sembrato il primo passo verso la candidatura, ancora non formalizzata, alla carica di governatore. "I marchigiani devono scegliere se essere servi della gleba che prendono ordini da Roma o protagonisti di una rinascita. Questa governo ha piegato la nostra regione e noi dobbiamo rimetterla in piedi, abbiamo il dovere di sconfiggere la mediocrità e l’arroganza di questa destra".si è anche avventurato in una sorta di programma elettorale, proponendo di "rendere gratuito il trasporto pubblico per gli studenti delle aree interne e di dare almeno 30 mila euro alle giovani coppie per abitarci, anziché dare 12 milioni ad Atim per far lavorare aziende romane".