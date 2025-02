Tvplay.it - Ribaltone Inter, Inzaghi verso l’addio: nuovo club per il tecnico

Una situazione paradossale in casae ilnerazzurro Simonepotrebbe lasciare davvero a sorpresa. Nessuno lo avrebbe mai immaginato fino a qualche mese fa ma ora la situazione sembra ben diversa. Il futuro di Simonesulla panchina dell’è tutt’altro che certa e come sottolineato nella Gazzetta dello Sport di ieri in casarestava un obbligo di scudetto e senza titolo si preannunciano solo guai.per il(Lapresse) TvplayFino a qualche tempo fa le cose erano ben diverse ma la sconfitta in supercoppa italiana e il tonfo di Firenze hanno cambiato le cose e il futuro disulla panchina delnerazzurro resta piuttosto incerto. A fine anno senza scudetto l’potrebbe valutare il cambio, molto dipenderà anche dal percorso in Champions e dagli Ottavi in poi l’rischia un tabellone di ferro.