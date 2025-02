Formiche.net - Riad contro Netanyahu. La Palestina ancora conta (o serve)

Una fonte regionale invita ad andare oltre alla superficie per non farsi distrarre da apparenze e posizioni di facciata: “L’Arabia Saudita considerala normalizzazione dei rapporti con Israele come uno degli obiettivi strategici, sebbene non creda che Beniamin(il primo ministro israeliano, ndr) possa essere l’interlocutore adatto per questo processo”. Il ragionamento, confidenziale, segue la pubblicazione di uno statement durissimo con cui il ministero degli Esteri saudita ha (in)direttamente risposto all’idea disecondo cui l’Arabia Saudita potrebbe creare uno Stato palestinese nel proprio territorio. In un’intervista a Channel 14, l’israeliano ha effettivamente detto: “I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita, hanno molta terra laggiù”.