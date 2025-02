Rompipallone.it - Retroscena Retegui, rifiutata un’offerta monstre a gennaio: la rivelazione

Spunta una sorpresa su Mateo: lasull’offertanel mese di.Per Mateoè una stagione da incorniciare. Arrivato all’Atalanta dal Genoa in punta di piedi dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca, ha iniziato a fare sin da subito l’attività preferita degli attaccanti: segnare. Sono ben 23 i gol dell’attaccante italo-argentino, a cui si aggiungono 4 assist, nei 1.932? diluiti nelle 33 presenze tra le varie competizioni. Una media di una rete ogni 84?.Le quattro messe a referto ieri contro il Verona nel roboante successo della Dea per 5-0 al Bentegodi, non fanno altro che dimostrare l’ottima stagione – fin qui – del classe 1999. Un rendimento incredibile che nelle scorse settimane ha attirato i riflettori non solo da vari club europei, ma anche delle superpotenze arabe.