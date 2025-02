Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 9 febbraio 2025, su Rai 3

, in ondasu Rai 3Questa sera, domenica 9, va in onda in prima serata la nuova stagione di, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,30. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 9su Rai 3.I servizi e le inchieste diLa prima inchiesta, “Il Marchese del Grillo”, è firmata da Luca Bertazzoni in collaborazione con Marzia Amico. Dopo aver sequestrato altri 2,6 milioni di euro all’università Niccolò Cusano, che si aggiungono ai 21 già confiscati, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del suo fondatore, Stefano Bandecchi, per evasione fiscale.