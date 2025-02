Bergamonews.it - Regione Lombardia apre al comprensorio unito: “Destagionalizzare la chiave”. E i sindaci incontrano Rsi

Colere-Lizzola. La neve caduta negli ultimi giorni in Alta Val Seriana e in Val di Scalve ha reso la discussione ancor più scenografica. E chissà se, al lavoro per mettere il manto bianco nelle condizioni migliori per la discesa, i gestori della stazione sciistica di Lizzola non vaghino con la mente per riflettere sulla grande partita che potrebbe decidere il loro futuro. La battaglia per le terre alte è appena iniziata e la scintilla dello scontro non sembra destinata ad estinguersi in breve tempo.Il progetto di collegamento dei comprensori di Colere e Lizzola continua a far discutere in ogni angolo della Bergamasca. Mercoledì 5 febbraio è arrivato dopo settimane di attesa il parere della sezione provinciale del Cai. La relazione dell’associazione, sottoscritta da tutte le sottosezioni tranne quella della Val Gandino, non sembra tuttavia portare ad un no scolpito nella pietra: le “forti criticità” rilevate hanno sì condotto il Cai ad esprimere un parere “complessivamente negativo”, ma la sezione centrale rimane “disponibile a dialogare e confrontarsi con le istituzioni territoriali e con gli attori privati” per realizzare interventi che siano “sostenibili, lungimiranti e reversibili”.