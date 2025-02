Laspunta.it - Regione, la Lega alza la voce. “Pronti all’appoggio esterno” Rocca “Me ne farò una ragione”

Leggi su Laspunta.it

Continuano le fibrillazioni in casa della maggioranza che sostiene Francesco. Questa volta adre laè la, che chiede maggiore collegialità.Dopo le fibrillazioni con Forza Italia si era raggiunto un accordo che avrebbe visto un maggiore riequilibrio dei pesi politici, anche negli incarichi.E qui entrano in ballo le nomine dei Direttori Generali, sulle quali, il Presidenteha trovato una intesa con Forza Italia e Fratelli d’Italia. A bocca asciutta è rimasta la, anche per via dello scarso peso politico interno alla maggioranza, dopo la migrazione di quasi tutti i consiglieri dentro Forza Italia. Cosi lal’altro ieri ha chiesto un incontro per discutere con il Presidenteper chiedere maggiore considerazione e rappresentatività.A scendere in campo addirittura il leader della, Salvini che ha richiamato alla collegialità.