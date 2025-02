Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, scontri allo stadio: arrestato 53enne

, 9 febbraio 2025 – I carabinieri dihanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Napoli nei confronti di un uomo di 53 anni, residente proprio a, in seguito alla definizione di una condanna a una pena di 8 anni di reclusione per reati connessi agliavvenuti il 20 settembre 2003 durante il derby campano Avellino-Napoli,Partenio. In tale circostanza, l’uomo, con altri otto tifosi napoletani, si era reso responsabile di una violenta sommossa che causò ingenti danni e che vide anche la tragica morte di un giovane, deceduto in seguito a una caduta nel tentativo di entrare nelloscavalcando le recinzioni. La pena complessiva di 8 anni di reclusione è stata ridotta a 5 anni, 4 mesi e 9 giorni, in considerazione del periodo già scontato in carcere e dei benefici di indulto concessi.