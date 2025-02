Reggio Emilia morta per infezione dopo un’operazione | un milione di risarcimento alla famiglia

Leggi su Open.online

Une 125mila euro. È ilottenuto,15 anni, ddi una paziente deceduta per. È accaduto a, dove il tribunale civile ha emesso la sentenza sul caso della morte di Anna Maria Amati, 61enne operata al ginocchio nel 2009; anno dell’inizio del calvario sanitario che la portò prima a un’amputazione e poimorte. La donna, scrive il Resto del Carlino, trascorse 20 mesi dentro e fuori da ospedali a causa dell’cronica che si sviluppò al ginocchio sinistrodi protesi considerata di routine. Il primo intervento risale al 13 maggio 2009 presso “Villa Verde” a, poi ne subì altri due al “Rizzoli” di Bologna per la rimozione della protesi e per tentare di salvare l’articolazionela frantumazione del femore a causa di un’emorragia.