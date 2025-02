Europa.today.it - Reggina, mister Trocini: "Siamo arrivati alla sfida dell'anno con assenze importanti"

La sconfitta nel big match contro il Siracusa ha lasciato inevitabilmente il segno in casa, come traspare dalle parole del tecnico Bruno: "E' un risultato che ci amareggia, ma dobbiamo ripartire dopo esserci leccati le ferite. Il campionato non è finito, occorre soltanto crederci.