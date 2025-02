Ilrestodelcarlino.it - Reggiana poco incisiva nel derby: vince il Cesena 1-0

Reggio Emilia, 9 febbraio 2025 – Unaperde per 1-0 ilcol: decide tutto un tiro (Bardi spiazzato da una deviazione decisiva di Lucchesi) di Saric nel secondo tempo. Vero, i granata avevano tante assenze a causa di una pesante influenza che ha colpito diversi giocatori, ma si doveva fare molto di più. Si tratta della seconda sconfitta di fila per i granata, ancora una volta senza segnare reti (2-0 a Bolzano col Sudtirol). Buono l’inizio: nel primo tempo bell’azione sull’asse Girma-Gondo-Vergara, col destro al volo di Vergara parato da Klinsmann. Poi granata in calo, e bianconeri meglio nella ripresa col gol un po’ fortuito, e con due-tre occasioni dove Bardi ha fatto gli straordinari (soprattutto su un colpo di testa di Mangraviti). Nel finale espulso mister Viali per le proteste dopo un rosso sventolato a Vergara, poi corretto (solo giallo) dopo revisione al Var (scivolata da dietro, ma senza tenere il piede alto).