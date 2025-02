Liberoquotidiano.it - Red Canzian a Domenica In, critiche e un sospetto clamoroso: "Sparito. Litigi in vista?"

L'ultima puntata diIn prima del Festival di Sanremo è sempre una puntata speciale, "a tema". E come da tradizione, Mara Venier invita negli studi di Rai 1 alcuni protagonisti della musica italiana degli ultimi 40 anni, giovani o più "stagionati", in attesa della grande passerella post-Ariston diprossima. Tra gli ospiti d'eccezione c'è Red, storico bassista dei Pooh. Lui per primo è già in clima Festival, a partire dagli auguri a Carlo Conti: "Sono sicuro che farà una cosa bellissima, ha il gusto del pubblico e sono sicuro che farà divertire la gente". Quindi un pensiero a Dodi Battaglia, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, gli altri membri dei Pooh (sempre con un pensiero ai compianti Valerio Negrini e Stefano D'Orazio): "Nessuno ci ferma, siamo una forza della natura; ho vicino dei giganti, delle persone meravigliose.