Recensione Galaxy S25 Ultra | intelligenza artificiale e poi?

Anche quest’anno Samsung ha lanciato tre dispositivi della serie S con il top dei tre a portare avanti la tradizione dei Note:S25mantiene la S Pen ma regredisce a semplice pennino.Le funzionalità da “bacchetta magica” che hanno contraddistinto per anni la S Pen sono scomparse sul flagship 2025 dell’azienda sudcoreana.La scelta è alquanto incomprensibile, per non dire insensata, e non è la sola che lascia perplessi riguardo S25. Acquista su AmazonS25– specifiche tecnicheIndice argomentiDesign e qualità costruttivaDisplay e prestazioni visiveFotocamere: qualità di foto e videoPrestazioni e funzionalità AIBatteria: durata giornaliera ottimaleI concorrenti sul mercatoPro e controConclusioni finaliS25Ci sono tante cose da dire suS25, si conferma come un top di gamma ricco di funzionalità legate al software e, in particolare, all’utilizzo dell’su cui Samsung sta puntando tutto.