Sport.quotidiano.net - Recanatese. Oggi a Notaresco sarà una battaglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Come si usa dire in questi casi la gara di, a livello di importanza, si presenta da sola. Larende visita alla compagine fanalino di coda, attualmente staccata di 12 punti ma che ha sempre dato la sensazione di essere viva e vegeta, tanto più nelle ultime settimane con l’avvento, sulla panchina rossoblù, di quel vecchio marpione di Massimo Silva che intanto ha centrato domenica scorsa un autentico colpaccio rivitalizzante sul campo dell’Atletico Ascoli. D’altronde non si può assolutamente sottovalutare una squadra che, nelle sue fila, conta elementi di vastissima esperienza anche di categoria superiore, come, giusto per citarne un paio, Infantino ed Arrigoni e che, appena tre settimane fa, aveva fatto sudare le proverbiali sette camicie al Riviera alla corazzata Sambenedettese.