Raychev, l’ennesima perla di una super Vis

Il trio bulgaro della Vis si dispiega in un arco temporale di 23 anni. Scarse presenze, gol rari ma non banali. Il primo fu Ivan Stoilov, giunto nel 2001 28enne alla corte di Pat Sala e poi Dal Fiume, in C1. Appena 12 apparizioni per lui e un gol, quello decisivo nel 2-0 casalingo al Benevento: una legnata terrificante in corsa. Il secondo fu Radoslav Kirilov, stagione 2018-19, regnante Colucci: 26 anni, appena 7 presenze (colpa anche di un infortunio), un gol prezioso nell’1-1 di Imola. Una meteora a Pesaro, salvo scoprirlo più avanti nella nazionale bulgara. Il presente si chiama Adrian, 18 anni e 9 mesi, nazionale U19 del suo Paese, impatto in biancorosso devastante: in gol al primo e unico pallone toccato. Spedito in campo da Stellone al 93’, a segno al 95’, pochi attimi prima del triplice fischio che ha assegnato i 3 punti.