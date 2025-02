Rari Nantes Florentia, con l’Onda Forte finisce pari

Leggi su Corrieretoscano.it

– Onda9-9 (3-3 2-1 4-4 0-1)RN: M. Cicali, G. Chemeri 1, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, N. Hofmeijer, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 2, N. Benvenuti, G. Bini 1, C. Mancini, G. Bianchi, U. Tprvosky. All. MinettiONDA: Piccionetti, F. Maffei 2, B. Sipos, M. Voncina, P. Faraglia 2, A. Barigelli Calcari, I. Bego 3, N. Gatto, S. Boezi, N. Moskov 1, Barillà, S. De Vecchis 1, J. Rubini, P. Fabbri. All. FabbriARBITRI: Fere CarmignaniNOTE: Spettatori 200 circa. Sordini (F) fallisce un rigore, parato da Piccionetti (OF), nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN3/10 + 1 rigore, Onda3/11. Nel terzo tempo uscito per limite di falli Moskov (OF). Nel quarto tempo usciti per limite di falli Hofmeijer (F) e Gatto (OF)FIRENZE – Tanti errori e pochi gol e alla fine il sedicesimo turno della regular season della serie A1 maschile trae OndaRomain pareggio.