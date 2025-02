Thesocialpost.it - Rapinatore ucciso dal vigilante, la compagna Anna: “Il mio Antonio è morto, mentre lui è a bere con gli amici”

Ciurciumel, 24 anni, ha perso la vita durante una rapina a Roma. Dopo aver svaligiato un appartamento in via Cassia insieme ai suoi complici, è stato colpito al volto da proiettili sparati da unfuori servizio,Micarelli. Ladella vittima, sconvolta dal tragico evento, ha dichiarato: «Quelstava bevendo birre con gli: è da vigliacchi». La donna, che ha due figli conCiurciumel, ha raccontato al Messaggero di essere devastata dal fatto che il suo compagno fosse statocercava di scappare. «Gli ha sparato faccia a faccia, l’ha giustiziato, voleva vederlo», ha aggiunto, esprimendo il desiderio che Micarelli finisca in carcere.Leggi anche: Roma,spara durante un tentativo di rapina:un 20enneLo sfogo della moglie delLa tragedia ha lasciato la donna sola con i due bambini, orfani del padre: «Il più grande chiede “papi dove sei?” Non so che rispondergli», ha detto tra le lacrime.