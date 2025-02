Lanazione.it - Rapina una turista e le sfila 2mila euro in contanti: arrestata

Pisa, 9 febbraio 2025 – I carabinieri di Pisa hanno arrestato una donna di 37 anni, accusata di aver sottratto duemilaa unastraniera in un negozio situato nel centro della città. L', una cittadina bulgara senza fissa dimora, benché residente in Italia e già conosciuta dalle forze dell'ordine, avrebbe sottratto il denaro dalla borsa dellasubito dopo che quest'ultima lo aveva prelevato da un bancomat. Per garantirsi la fuga, la donna avrebbe spinto e strattonato la vittima, che si era accorta del furto appena subito. A seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, i militari sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a individuare la 37enne poco dopo il fatto. La donna è stata fermata e condotta in carcere, mentre la somma sottratta è stata interamente ritrovata e restituita alla legittima proprietaria.