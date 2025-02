Lanazione.it - Rapina di 2mila euro a una turista: arrestata

Pisa, 9 febbraio 2025 - Nella giornata di ieri, i militari della Sezione Radiomobile del NOR di Pisa hanno arrestato una donna originaria della Bulgaria classe 1988, residente in Italia ma senza fissa dimora, per il reato diimpropria. La donna, con numerosi precedenti penali, è stata fermata dopo aver sottratto ad unache si trovava all'interno di un noto negozio che si trova su Corso Italia, una grossa somma di denaro. Laè avvenuta ai danni di un’altra donna straniera che poco prima aveva prelevato 2.000da uno sportello automatico. La ladra dopo aver rubato con destrezza il denaro dalla borsa della vittima, nel tentativo di fuggire, ha spinto e strattonato la malcapitata, che si era accorta nel frattempo del furto in corso. Immediatamente allertati tramite il numero di emergenza 112, i militari sono intervenuti prontamente riuscendo a bloccare latrice, evitando che riuscisse a darsi alla fuga.