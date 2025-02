Inter-news.it - Ranieri ha l’Inter come riferimento: «Sapevamo del loro 1-0 qui»

citaesempio per riferirsi alle difficoltà incontrate oggi dalla Roma a Venezia. Vittoria di misuraquella dei nerazzurri.FATICA ANCHE– La Roma ha vinto di misura contro il Venezia e grazie ad un calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala. In conferenza stampa Claudioha voluto commentare la partita, citando ancheche in Laguna ha vinto con lo stesso risultato: «Fino all’ultimo secondo il Venezia avrebbe provato o a pareggiare o a vincere la gara. Tutto questo noi locheera venuta qua a vincere 1-0 ma all’82’ avevano avuto una palla-gol per pareggiare.tutto, ma avevo chiesto alla squadra di dare tutto al di là del verdetto sul campo. Poi il verdetto è andato a nostro favore e sono veramente felicissimo per questa prestazione».