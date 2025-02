Calciomercato.it - Ranieri esalta la Roma: “Ecco perché è stata la partita migliore”, poi il messaggio ai tifosi

Le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi al termine del match contro i lagunari:le sue parole dopo la vittoriala: “la”, poi ilai(LaPresse) – Calciomercato.itLadi Claudiorialza la testa e dopo la sconfitta in Coppa Italia, contro il Milan, batte il Venezia in trasferta. I giallorossi, che nell’ultimo turno di campionato in Serie A, avevano pareggiato contro il Napoli, ritrovano così i tre punti e il sorriso. Due buone notizie in vista della sfida contro il Porto in Europa League.Il tecnico giallorosso si gode il successo contro gli uomini di Eusebio Di Francesco. Un successo che non era proprio scontato: “Vincere qui significava fare una grande– esordisce subito ai microfoni di Dazn-.